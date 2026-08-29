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        Konyaspor-Kocaelispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, üst düzey bir mücadeleyle galibiyeti hakettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 21:56 Güncelleme:
        Konyaspor-Kocaelispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, üst düzey bir mücadeleyle galibiyeti hakettiklerini söyledi.

        İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

        Çok önemli bir galibiyet aldıklarını anlatan İnan, şöyle konuştu:

        "Üst düzey bir mücadele ve efor, hak edilmiş bir galibiyet. Konyaspor, güçlü bir takım. Her ne kadar sezona istedikleri gibi başlayamasalar da burası zor bir deplasman. Burası bir futbol şehri, bunu biliyoruz. Maç, birbirine denk iki takımın mücadelesi gibi başladı. Bizim daha net pozisyonlarımız vardı. Oyun bize dönmüşken ve gol atmayı beklerken kalemizde gol gördük. Bu bizi biraz düşürdü gibi görünse de yine oyuna tutunduk. Yine pozisyonlara girmeye çalıştık. İkinci yarı rakibin 10 kişi kalmasıyla da oyun tamamen bize döndü. Atak sürekliliğini fazlasıyla ortaya koyduk. En nihayetinde de iki güzel golle kazanmasını bildik. Bu yüzden de çok mutluyuz."

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