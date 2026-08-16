Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker'den transfer açıklaması:

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, en kısa sürede gerekli takviyeleri yaparak istenilen takımı oluşturacaklarını söyledi.

Ömer Atiker, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahalarında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olduklarını hattırladı. Kazanabilecekleri bir müsabakayı kaybettiklerini anlatan Atiker, futbolda bu tarz durumların olduğunu belirtti.

Yönetim olarak teknik ekibe ve futbolculara güvendiklerini vurgulayan Atiker, şunları kaydetti:

"Eksik olduğumuz bölgelerimizin de farkındayız. Futbol şubemiz, şu an bu eksikleri gidermek ve takımımızı daha güçlü hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. İnşallah en kısa sürede gerekli takviyeleri tamamlayarak, taraftarlarımızın da büyük desteğiyle hep birlikte istediğimiz Konyaspor'a ulaşacağız. Daha güçlü ve mücadeleci bir takım için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."