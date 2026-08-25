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        Kulu'da hafif ticari araçta çıkan yangın hasara neden oldu

        Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın yoldan geçen tanker sayesinde söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Kulu'da hafif ticari araçta çıkan yangın hasara neden oldu

        Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın yoldan geçen tanker sayesinde söndürüldü.

        Ankara-Konya Karayolu Kulu Kavşağı'nda düğün konvoyunda seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.

        Emniyet şeridine aracını çeken sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Yoldan geçen su tankerinin müdahalesiyle söndürülen araçta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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