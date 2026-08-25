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        Konya'da zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Konya'da zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Halil İbrahim Taş (58) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Yeniköy Mahallesi yakınlarında Kadir Çelik (46) yönetimindeki 42 SC 479 plakalı buğday yüklü traktöre çarptı.

        Bu sırada, aynı yönden gelen Afyonkarahisar'ın Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka (31) ile cumhuriyet savcısı olan eşi Hidayet Nur Çınarka'nın (32) bulunduğu 03 AA 112 plakalı otomobil de traktöre çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler Çelik ve Taş ile diğer otomobildeki Hidayet Nur Çınarka, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Öte yandan devrilen traktörün römorkundan yola dökülen buğday nedeniyle bir süre kapalı kalan yol, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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