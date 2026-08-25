Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Beyşehir'de lavanta yağı tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Beyşehir'de lavanta yağı tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde lavanta yağı çıkarma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Beyşehir'de lavanta yağı tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde lavanta yağı çıkarma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bayat Mahallesi'nde bir lavanta yağı çıkarma tesisinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

        Tesisten yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar yangına mahalleli tankerlerle müdahale etti.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Danimarka Başbakanı güzellik tavsiyelerine sert yanıt verdi
        Danimarka Başbakanı güzellik tavsiyelerine sert yanıt verdi
        Ev başkasının, ilan onların! 25 milyonluk vurgun!
        Ev başkasının, ilan onların! 25 milyonluk vurgun!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Adım adım Miretti!
        Adım adım Miretti!
        Washington ‘Kimse Güvende Değil’ dedi
        Washington ‘Kimse Güvende Değil’ dedi
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu

        Benzer Haberler

        Dün görevine başlayan Sultandağı Kaymakamı ile savcı eşi kazada yaralandı
        Dün görevine başlayan Sultandağı Kaymakamı ile savcı eşi kazada yaralandı
        Akşehir Onur Günü, etkinliklerle kutlandı
        Akşehir Onur Günü, etkinliklerle kutlandı
        Antrenör baba, masa tenisi sevgisi aşıladığı oğluyla şampiyonluk peşinde
        Antrenör baba, masa tenisi sevgisi aşıladığı oğluyla şampiyonluk peşinde
        Akşehirli usta öğretici kitre bebeklerle Nasrettin Hoca fıkralarını geleceğ...
        Akşehirli usta öğretici kitre bebeklerle Nasrettin Hoca fıkralarını geleceğ...
        Karapınar'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı sene başı değerlendirme toplantı...
        Karapınar'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı sene başı değerlendirme toplantı...
        Konya'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti
        Konya'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti