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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Konya'da partisinin geleneksel pikniğine katıldı

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya'da partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Konya'da partisinin geleneksel pikniğine katıldı

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya'da partililerle bir araya geldi.

        Arıkan, Konya'nın Sarayönü ilçesinde partisinin düzenlediği geleneksel piknik programında, ihtiyacın isimleri değil, zihniyeti değiştirmek ve Milli Görüş'ü iktidara getirmek olduğunu söyledi.

        Memleketin yüzünün 100 yıllık Cumhuriyet döneminde sadece Milli Görüş iktidarında güldüğünü belirten Arıkan, "Hikaye anlatmıyoruz. Gerçekleri, verileri anlatıyoruz. Ne zaman iktidara geldik? Ne zaman yönetimde söz sahibi olduk? Ülkenin yüzü o zamanlarda güldü. Türkiye'nin neresine, hangi coğrafyaya gidersek gidelim, 'Siz başkaydınız.' diyorlar. İşte o başka günlere kavuşabilmek için canhıraş bir şekilde çalışacağız. İlk seçimde partimizi iktidar yapacağız inşallah." diye konuştu.

        Hasat etkinliğine de katılarak biçerdöver kullanan Arıkan, halk buluşması programında da vatandaşlarla buluştu.

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