Seydişehir'de Baba-Çocuk Kampı için kayıtlar başladı

Seydişehir Belediyesi tarafından, aileler arasındaki sosyal ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Baba-Çocuk Kampı için kayıtlar başladı.



Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kampın 1-2 Ağustos'ta Kuğulu Tabiat Parkı Amfi Tiyatro Alanı'nda gerçekleştirileceğini belirtti.



Etkinlikte, çocuklara doğa sevgisinin aşılanmasının ve farklı kuşakların deneyimlerini birbirlerine aktarmalarının hedeflendiğini dile getiren Ustaoğlu, "Kampa 6-16 yaş arasındaki çocuklar ve babaları katılabilecek. Çadırlar kurulacak, kamp ateşi yakılacak. Çocuk oyunları, doğa yürüyüşleri, açık hava sineması gösterimleri, spor, eğlenceli yarışmalar gibi birçok etkinlikle çocuklarımız ve babaları unutamayacakları bir hafta sonu yaşayacak." dedi.



Ustaoğlu, başvuruların www.seydisehir.bel.tr adresinden 28 Temmuz'a kadar yapılabileceğini vurguladı.



