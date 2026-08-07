Seydişehir'de bakımı yapılmayan asansörler mühürlendi

Seydişehir Belediyesi, ilçe genelinde asansörlerin periyodik denetimlerini sürdürüyor.



Yapılan kontrollerde, periyodik bakımları yapılmayan veya güvenli olmadığı tespit edilen asansörler, verilen sürenin sonunda gerekli işlemler gerçekleştirilmediği takdirde mühürlenerek kullanıma kapatılıyor.



Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, halkın can güvenliğini sağlamak için denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Uzman ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen kontrollerle olası risklerin önüne geçiyoruz. Yapılan denetimler sonucunda, periyodik bakımları gecikmiş asansörler için bina yönetimlerine ve ilgililere gerekli işlemleri tamamlamaları adına süre veriliyor. Kullanımı sakıncalı olduğu belirlenen asansörler ise zabıta müdürlüğü ve teknik ekiplerimiz tarafından mühürlenerek kullanıma kapatılıyor." ifadelerini kullandı.





Ustaoğlu, mühürlenen asansörlerin gerekli bakım ve kontrollerin tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açıldığını bildirdi.







