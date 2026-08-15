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        Seydişehir'de iki otomobilin çarpştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Seydişehir'de iki otomobilin çarpştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        H.K. idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile A.G. kontrolündeki 16 JA 830 plakalı otomobil, Dumlupınar Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada sürücü A.G. ile aynı araçtaki bir kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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