Seydişehir'de otomobilin yaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin yaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Mustafa Koyuncuoğlu idaresindeki 42 BCZ 461 plakalı otomobil, Gökhüyük Mahallesi'nde minibüs bekleyen Mevlüt (51) ile Adem Altunel'e (58) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, yaralanan Mevlüt ile Adem Altunel ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.