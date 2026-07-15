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        Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.


        Ekipler, ilçe girişinde durduğu araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan A.D. ile C.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan A.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.T. ise adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı.



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