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        Seydişehir'de yeni aile sağlığı merkezi hizmete açıldı

        Seydişehir Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı Ömer Doğancı'nın işbirliğiyle ilçeye kazandırılan Meryem - Ömer Doğancı Aile Sağlığı Merkezi ile Fadime - Hüseyin Doğancı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Seydişehir'de yeni aile sağlığı merkezi hizmete açıldı

        Seydişehir Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı Ömer Doğancı'nın işbirliğiyle ilçeye kazandırılan Meryem - Ömer Doğancı Aile Sağlığı Merkezi ile Fadime - Hüseyin Doğancı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait olan ve Konya Valiliğinde imzalanan protokol kapsamında aile sağlığı merkezi olarak hizmet vermesi amacıyla Konya İl Sağlık Müdürlüğüne devredilen merkezin açılış töreni yapıldı.

        Törende konuşan Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, Seydişehir'in gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğunu belirterek, hayırsever Ömer Doğancı ile Seydişehir Belediyesinin katkılarıyla ilçeye kazandırılan sağlık yatırımının önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

        Konya'nın hayırseverlik kültürüyle örnek bir şehir olduğuna dikkati çeken Yavuz, açılışı yapılan merkezin bu anlayışın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ise belediye olarak önceliklerinin insan ve insan sağlığına katkı sağlayan yatırımlar olduğunu vurgulayarak, yalnızca altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla değil, vatandaşların yaşam kalitesini artıran projelerle de hizmet verdiklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından İlçe Müftülüğü Vaizi Ali Akbıyık tarafından dua edildi.

        Daha sonra protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

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