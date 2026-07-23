Seydişehir'deki huzurevinde "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası

Seydişehir'de "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında, İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı'nın da katılımıyla Seydişehir Asım Cengiz Huzurevi sakinlerine tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testi gibi fiziksel uygunluk değerlendirmeleri gerçekleştirdi.





Yapılan değerlendirmeler sonucunda katılımcıların fiziksel performansları analiz edilerek sağlıklı yaşlanma, düzenli fiziksel aktivitenin önemi ve aktif yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesine yönelik bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunuldu.



Etkinlik sonunda huzurevi sakinleriyle görüşülerek, aktif ve sağlıklı yaş alma konusunda öneriler paylaşılarak, fiziksel aktivitelerin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.

