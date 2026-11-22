Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)
Trendyol Süper Lig 12. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası konuk ekibin 10'lık üstünlüğüyle geçildi.
Giriş: 22.11.2026 - 16:20 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig 12. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası konuk ekibin 10'lık üstünlüğüyle geçildi.
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