Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), temizlik hizmetlerinde iş yükü analizine dayalı norm kadro planlamasını ve karekod tabanlı dijital yönetim modelini hayata geçirdi. Türkiye'deki yükseköğretim kurumları için öncü olan bu modelle, kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve hizmet kalitesinde sürdürülebilirlik hedefleniyor.

NEÜ bünyesinde görev yapan temizlik personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının netleştirilmesi, birim bazlı iş planlarının oluşturulması, temizlik hizmetlerinde uygulama birliğinin sağlanması, zaman yönetiminin etkin şekilde yürütülmesi ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğinin temin edilmesi amacıyla başlatılan iş yükü temelli norm kadro planlaması ve hizmet kalitesinin dijital olarak yönetilmesine yönelik çalışma tamamlandı.

REKLAM

"Geliştirdiğimiz model sayesinde artık hangi birimde ne kadarlık bir temizlik personeli var, ne kadarlık bir iş yükümüz var, bunu görebilmekteyiz"

Üniversitenin Konya merkez, Seydişehir ve Ereğli ilçelerinde olmak üzere yaklaşık 35 eğitim biriminden oluştuğunu ve genel sekreterliğe sıklıkla temizlik personeli ihtiyacına yönelik talepler geldiğini belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Efe, "Biz de bu talepleri objektif bir şekilde değerlendirebilmek için bu çalışmaya başladık. İlk olarak temizlik personelinin görev tanımlarını netleştirdik. Hangi alanları ne şekilde temizlemeleri gerektiğine dair standartlar oluşturduk ve bu bilgileri içeren bir temizlik hizmetleri el kitabını hazırladık. Bizim geliştirdiğimiz norm kadro planlamasındaki farklı olan hususumuz 100 metrekarelik koridor, 100 metrekarelik sınıf, 100 metrekarelik laboratuvar aynı iş yüküne sahip değil. Biz bunları ayrı ayrı ele almak istedik. Bu yüzden de birimlerin krokilerini inceledik. Her sekreteri de bu sürece dahil ederek bütünleşik bir çalışma gerçekleştirmiş olduk. Geliştirdiğimiz model sayesinde artık hangi birimde ne kadarlık bir temizlik personeli var, ne kadarlık bir iş yükümüz var, bunu görebilmekteyiz" dedi.

REKLAM

"Geliştirdiğimiz model diğer yükseköğretim kurumlarına ve benzer özelliklere sahip kamu kurumlarına da uyarlanabilecek niteliktedir"

Amaçlarının fazla personeli işten çıkarmak veya personelin işine son vermek olmadığını söyleyen Prof. Dr. Burak Efe, "Amacımız adil ve dengeli bir iş gücü kullanımının sağlanabilmesidir. Ve bu takibi yapabilmek için de genel sekreterliğimiz tarafından takip edilebilecek bir yazılım sistemi geliştirdik. Geliştirdiğimiz model bu yazılım sistemiyle sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmektedir. Programımızın tek çıktısı iş yükü temelli bir personel ihtiyacını belirlemek değil, bu iş yüküne atanan, bu iş yükünü gerçekleştiren personelimizin yaptığı hizmetin dijital olarak da takibini, yönetimini sağlayabilmektir. Bu yüzden de karekod tabanlı bir dijital bildirim sistemi geliştirdik. Bu iş için de yine geliştirdiğimiz yazılım üzerinden ilgili değerlendiricilerimiz bu karekodu kullanacak. Kim bu değerlendiriciler, bizim öğrencilerimiz, akademik personelimiz, idari personelimiz. İlgili temizlik alanındaki bildirimleri bu karekod vasıtasıyla sisteme yüklüyor. Daha sonra da ilgili sekreterin epostasına böyle bir bildirim gelmektedir. Daha sonra bu genel takibi yapabilmemiz için de genel sekreterliğimiz tarafından oluşturulan bir denetim ekibimiz var. Bu denetim ekibi de 35 eğitim biriminde bu faaliyetlerin ne şekilde gerçekleştirildiğini denetleyebilmektedir. Hem dijital ortamda hem belirsiz zamanlarda, periyotlarda sahaya inip ilgili denetimleri gerçekleştirebilmektedir. Modelimizin en önemli özelliklerinden biri Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne özgü bir yöntem olmamasıdır. Geliştirdiğimiz model diğer yükseköğretim kurumlarına ve benzer özelliklere sahip kamu kurumlarına da uyarlanabilecek niteliktedir. Bu yüzden 2027 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda hedeflenen ortak standartların ulusal düzeyde oluşturulabilmesi için bu çalışmamızın da katkı sunabileceğini düşünmekteyiz. Bu yaptığımız çalışmanın devamında şu anda gerçekleştirdiğimiz devam ettiğimiz memur pozisyonunda çalışan personelimize yönelik bir norm kadro çalışmamız da devam etmektedir. Nihai hedefimiz akademik bilgi birikimimizi kamu yönetimine aktararak bilimsel yöntemlere dayanan, dijital teknolojilerle desteklenen kamu kaynaklarının verimli kullanımını, adil iş yükü dağılımını ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğini esas alan bir personel yönetim modelini yaygınlaştırmaktır" diye konuştu.