Konya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili şüpheli yakalandı
Konya'nın Karatay ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili zanlı gözaltına alındı.
Konya'nın Karatay ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili zanlı gözaltına alındı.
İsmil Mahallesi'nde Bayram D'nin dükkanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Fatih P. tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih P. yanında getirdiği tüfekle iş yerinde Bayram D'yi vurarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Bayram D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli Fatih P'yi kısa sürede yakaladı.
Hayatını kaybeden Bayram D'nin cenazesi, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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