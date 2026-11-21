İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İsmil Mahallesi'nde Bayram D'nin dükkanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Fatih P. tartışmaya başladı.

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