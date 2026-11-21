İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile iki hafif ticari araç, Beyşehir-Antalya kara yolunun 20. kilometresinde zincirleme trafik kazasına karıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.