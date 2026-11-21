Konya'da trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Giriş: 21.11.2026 - 13:25 Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile iki hafif ticari araç, Beyşehir-Antalya kara yolunun 20. kilometresinde zincirleme trafik kazasına karıştı.
Kazada araçlardaki 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir ve Seydişehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ