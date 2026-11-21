Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Konya'ya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Konya'ya geldi.
Konya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, kentteki taraftar gurubu tarafından pankart ve tezahüratlarla karşılandı.
Taraftarlar, havalimanı çıkışında teknik direktör Vincenzo Italiano'ya çiçek takdim etti.
Beşiktaş kafilesi, daha sonra kara yoluyla konaklayacağı şehir merkezindeki otele geçti.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da de başlayacak TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.
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