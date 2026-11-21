Siyahbeyazlı taraftarları bir araya getirmeyi amaçlayan Konya Ereğli Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. Törene Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, ilçe protokolü, dernek yöneticileri ve çok sayıda taraftar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Adalı, Kaymakam Fatih Genel, Belediye Başkanı Umut Akpınar, Dernek Başkanı Asil Arıkaymak ve beraberindekiler dernek binasını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tören, taraftarların yoğun ilgisi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

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