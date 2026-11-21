Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Konyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Konya Havalimanı'na iniş yaparken, bir grup taraftar tezahüratlarla kafilenin gelişini bekledi. Siyahbeyazlılar geniş güvenlik önlemleri ile havalimanından çıkış yaptı. Bu sırada taraftarlar teknik direktör Vincenzo Italiano ve futbolculara tezahürat yaptı. Kafile daha sonra maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti.

Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy."