Konya'nın merkez Selçuklu Belediyesi, COP31 boyunca Tropikal Kelebek Bahçesi ile Konya'nın doğal güzelliklerini ve turizm değerlerini uluslararası katılımcılarla buluşturdu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), uluslararası katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Selçuklu Belediyesi, zirve kapsamında Antalya'da oluşturduğu Tropikal Kelebek Bahçesi ile hem Konya'nın hem de Selçuklu'nun tanıtımına önemli katkı sağladı. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayan bahçe, COP31'in dikkat çeken noktalarından biri oldu. Mavi Bölge'de kurulan bahçede yaklaşık 20 bin kelebek, 10 farklı tür yer aldı. Binlerce kişinin ziyaret ettiği bahçe, Selçuklu Belediyesi'nin çevre bilinci, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir yaşam konularındaki çalışmalarını dünyaya taşıdı.

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"Selçuklu Belediyesi olarak COP31'de Tropikal Kelebek Bahçemiz ile çok önemli bir görevi üstlenmiş olduk"

Selçuklu'nun önemli turizm değerlerinden Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni COP31 gibi uluslararası ölçekte önemli bir organizasyonda dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Konya olarak COP 31'de çok önemli görevler üstlendik. Biz de Tropikal Kelebek Bahçemizi Konya'dan Antalya'ya taşımış olduk. Kelebekler iklim zirvesinin aslında en önemli nüvelerinden bir tanesi. Çünkü kelebeklerin yaşam döngüsü içerisinde onların hayat bulabilmesi, yaşayabilmesi için mutlaka temiz bir iklimin, temiz bir havanın olması gerekiyor. Bu anlamda kelebekler yeryüzündeki en hassas canlılar. İklim değişikliğinden en fazla, en hızlı etkilenen canlılar. Kelebeklerin bu zirvede olması, COP31 zirvesinde böyle bir kelebek bahçesinin bulunması ve bunun içerisinde de kelebeklerin uçuyor olması çok önemli. Bu noktada biz de Selçuklu Belediyesi olarak COP31'in içerisinde kelebek bahçesinin hazırlanması ve burada gelen misafirlere bu ortamın sunulması noktasında çok önemli bir görevi üstlenmiş olduk. Bütün arkadaşlarımıza, ekibimize bu güzel ortamın hazırlanmasında ve bu muhteşem manzaranın ortaya çıkmasında verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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"Bu zirve bize çok önemli vizyon ve belgeler ortaya koyacak"

Başkan Pekyatırmacı, COP31'in Türkiye'de gerçekleştirilmesi noktasında çok önemli katkıları olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve COP31'nin başkanlığını yürüten Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada muhteşem bir organizasyon hayata geçti. 1 milyon metrekarenin üzerindeki bir alanda hem mavi bölgede hem yeşil bölgede 196 ülkenin temsilcilerinin en iyi şekilde hem kendilerini ifade edebilmeleri hem de burada ağırlanabilmeleri noktasında çok büyük bir organizasyon yapıldı. Bu zirveyle birlikte inşallah buradaki yapılacak hem diyalog programları hem paneller neticesinde de çok önemli çıktıların elde edileceğini ve yerel yönetimler olarak da devletler olarak da üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmemiz noktasında bize çok önemli vizyon, belgeler ortaya koyacağını düşünüyorum. Artık harekete geçme zamanı. Doğayı, tabiatı korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde dünyamızı hazırlamak bizim görevimiz. Bu noktada da inşallah elimizden geleni bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.