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        AK Parti Emet İlçe Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi

        Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'na kimliği belirlenemeyen kişilerce zarar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 11:03 Güncelleme:
        AK Parti Emet İlçe Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi

        Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'na kimliği belirlenemeyen kişilerce zarar verildi.

        Kapaklıca Mahallesi'ndeki AK Parti Emet İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde giren şüpheli ya da şüpheliler binadaki bazı eşyaları tahrip edip, camları kırdı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen polis, binada inceleme yaptı.

        Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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