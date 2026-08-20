AK Parti Emet İlçe Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen polis, binada inceleme yaptı.

Kapaklıca Mahallesi'ndeki AK Parti Emet İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde giren şüpheli ya da şüpheliler binadaki bazı eşyaları tahrip edip, camları kırdı.

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