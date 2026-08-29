Bakan Kacır, NG Kütahya 30 Ağustos Seramik Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ülkemiz ekonomisi açısından yüksek çarpan etkisine sahip seramik sektörünün üretim kapasitesini ve katma değerini artırmak için son 23 yılda bu alanda gerçekleştirilen 191 milyar lira tutarındaki 534 yatırım için teşvik belgesi düzenledik ve 39 bin istihdamın önünü açtık." dedi.

Kacır, NG Kütahya 30 Ağustos Seramik Fabrikası Açılış Töreni'nde, son 23 yıla büyük başarılar, tarihi atılımlar ve asırlık projeler sığdırdıklarını, planlı sanayi alanlarından araştırma ve inovasyon altyapısına, yatırım teşviklerinden nitelikli insan kaynağına, bütüncül politikalarla Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlattıklarını söyledi.

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Son 23 yılda imalat sanayinin katma değerini 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine, 36 milyar dolar seviyesindeki yıllık ürün ihracatını 278 milyar dolara taşıdıklarını belirten Kacır, "Türkiye'yi pek çok sektörde Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirdik. Bugün Türkiye, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta, ürün ve pazar çeşitliliği bakımından en önde gelen ihracatçı ülkedir." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nı üretimin yüzyılı haline getirmekte kararlı olduklarını aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ekonomisi açısından yüksek çarpan etkisine sahip seramik sektörünün üretim kapasitesini ve katma değerini artırmak için son 23 yılda bu alanda gerçekleştirilen 191 milyar lira tutarındaki 534 yatırım için teşvik belgesi düzenledik ve 39 bin istihdamın önünü açtık. Sektörde katma değerli ve tasarım odaklı üretimi yaygınlaştırmak adına 7'si Kütahya'da olmak üzere 20 AR-GE ve tasarım merkezindeki projeleri destekledik. Sektör, geçen yıl 2 milyar dolar değerinde üretim ve 1,3 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Bugün seramik karoda Avrupa'da 3'üncü, dünyada 5'inci, seramik sağlık gereçlerinde Avrupa'da 1'inci, seramik sofra ve süs eşyalarında dünyada 10'uncu büyük ihracatçıyız."

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Kacır, sektörün küresel değer zincirlerindeki konumunu perçinleyecek hamleleri devreye almaya devam edeceklerini, seramik sektörünün yeşil dönüşüm ihtiyaçlarını kapsamlı biçimde analiz edecek, dönüşüm için ihtiyaç duyulan teknoloji, yatırım ve politika adımlarını ortaya koyacak "Seramik Sektörü Düşük Karbonlu Yol Haritası" çalışmalarını sektörle, sektör temsilcileriyle yakın istişare içinde sürdürdüklerini dile getirdi.

- "Kütahya Seramik OSB ile sektörün ihtiyaç duyduğu üretim altyapısını geliştirdik"

Kütahya'nın köklü seramik ve çini sektörüyle ülkenin sanayileşme yolculuğunda müstesna bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Kacır, dünyanın dört bir yanındaki sofralarda, evlerde ve en prestijli mimari yapılarda Kütahyalı işçinin alın teri, Kütahya sanayisinin gayreti olduğunu anlattı.

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Bakan Kacır, şehrin çini ve seramik alanında sahip olduğu birikimi, teknoloji, tasarım, verimlilik ve sürdürülebilirlikle buluşturan projeleri hayata geçirerek, Kütahya'nın üretim ve ihracat potansiyelini ileri taşıdıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kütahya Seramik OSB ile sektörün ihtiyaç duyduğu planlı ve nitelikli üretim altyapısını geliştirdik. Firmaların bir arada üretim yaptığı, ortak imkanlardan yararlandığı, verimlilik ve rekabetçiliğin arttığı güçlü bir sanayi kümelenmesi tesis ettik. Kütahya'da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi ile geleneksel zanaatı, dijital dünyanın imkanlarıyla yeniden yorumladık. Hayata geçirdiğimiz Tasarım ve Teknoloji Merkezi bünyesinde kurduğumuz 3 boyutlu modelleme ve dijital tasarım laboratuvarlarıyla el emeği göz nurunu yüksek teknolojiyle buluşturduk. Eğitimden AR-GE'ye, dijital tasarım envanterinden garanti markasına kadar uzanan bütüncül bir ekosistem inşa ederken, sektörün tasarım kabiliyetini genişletmek için 1515 anonim desen ve formu içeren dijital bir envanter hazırladık. İhracat gerçekleştirme potansiyeli taşıyan KOBİ'lerin kurumsallaşma, markalaşma ve pazara erişim yolculuklarına rehberlik ettik."

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- "Dünyanın en ileri teknolojiye sahip seramik üretim üssü"

NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikası'nın açılışını 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiğini anımsatan Kacır, şöyle devam etti:

"Bu adımın devamı niteliğindeki 8 milyar liralık yatırımla hayata geçen 30 Ağustos Fabrikası'nın kurdelesini kesiyoruz. 235 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen bu tesis, tam otomasyon altyapısı, sıfır atık yaklaşımı ve ısı geri kazanım sistemleriyle yeşil ve dijital dönüşümü üretimin her aşamasına taşıyan dünyanın en ileri teknolojiye sahip seramik üretim üssü. Çevreye duyarlı ve rekabetçi sanayi anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir. Tesis için planlanan 15 megavatlık yeni güneş enerjisi yatırımını da son derece kıymetli buluyoruz. NG Kütahya Seramik'in güneş enerjisi santrali kapasitesini 47 megavata çıkaracak bu adım, enerji verimliliğini artırırken üretimin karbon ayak izini azaltacak yeşil dönüşüm yolculuğuna önemli katkı sağlayacak. Böylelikle özellikle yeşil dönüşüm kriterlerinin giderek daha fazla belirleyici olduğu Avrupa pazarlarında Türk seramiğinin rekabetçiliğini ve pazar payını yükseltecek."

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Geçen ay açıklanan İmalat Sanayi Finansman Programı'na değinen Kacır, 250 milyar liralık finansman paketiyle sanayicinin üretimini sürdürmesi, istihdamını koruması ve rekabet kabiliyetini geliştirmesi için geniş bir alan açtıklarını ifade etti.

Kacır, işletmelerin finansman paketinden yararlanmak için 1 Eylül'den itibaren başvuru gerçekleştirebileceklerini, yatırımcının önünü açmaya, finansmana erişimini kolaylaştırmaya ve ihtiyaç duyduğu her alanda sanayicinin yanında olmaya devam edeceklerini, tüm imkanları üreten, ihracat yapan ve Türkiye'ye değer katan müteşebbisler için seferber etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

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NG Kütahya 30 Ağustos Seramik Fabrikası'nın hayırlı olmasını dileyen, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik eden Kacır, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü de kutladı.

NG Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral da çalışma, üretme, yenilenme ve kazandığını yeniden ülkenin geleceğine yatırma anlayışına sahip olduklarını söyledi.

Dünyanın hızla değiştiği bir dönemde rekabetin ancak teknoloji, nitelikli üretim, sürdürülebilirlik ve güçlü insan kaynağıyla mümkün olduğunu belirten Güral, "Bugün burada hissettiğim gururun en önemli kaynağı, bizlere üretmenin ve çalışmanın değerini öğreten sevgili babam Nafi Güral'ın ilkeleri ışığında, dünyanın an itibarıyla en yüksek teknolojisine sahip seramik fabrikasının Kütahya'daki açılış töreninde sizlerin huzurunda bulunuyor olmamdır." dedi.

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Konuşmaların ardından fabrikanın açılış kurdelesi kesildi.

Açılış törenine, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve milletvekilleri de katıldı.