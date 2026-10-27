Emet'te hayat kurtaran eğitim

Hayat kurtaran bilgilerin aktarıldığı atölye ile katılımcıların temel yaşam desteği konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Öğr. Gör. Dr. Yeter Akkaya liderliğinde düzenlenen atölyede, lise ve üzeri yaş grubundaki katılımcılara temel yaşam desteği konusunda eğitim verildi. Uygulamalı eğitimde katılımcılar, eğitim mankenleri üzerinde kalp masajı ve suni solunum uygulamalarını deneyimleyerek acil durumlarda doğru ve bilinçli müdahalenin önemini öğrendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.