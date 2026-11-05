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        Hisarcık MYO'da öğrencilere madde bağımlılığı ve siber farkındalık eğitimi

        Kütahya İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Hisarcık Meslek Yüksekokulunda düzenlenen konferansta öğrencilere madde bağımlılığıyla mücadele, siber güvenlik, terörle mücadele ve kadının korunmasına ilişkin önemli bilgiler verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Hisarcık MYO'da öğrencilere madde bağımlılığı ve siber farkındalık eğitimi

        Kütahya İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Hisarcık Meslek Yüksekokulunda düzenlenen konferansta öğrencilere madde bağımlılığıyla mücadele, siber güvenlik, terörle mücadele ve kadının korunmasına ilişkin önemli bilgiler verildi.

        Hisarcık Meslek Yüksekokulunda, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı personelinin konuşmacı olarak katıldığı "Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Siber Farkındalık Eğitimi" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Meslek Yüksekokulu Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde düzenlenen programa Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, Hisarcık İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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        Konferansta Kütahya İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından madde bağımlılığıyla mücadele, siber farkındalık, terörle mücadele ve kadının korunmasına ilişkin mevzuat konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimle öğrencilerin toplumsal ve dijital yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmeleri ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

        Öğrencilerin sorularının yanıtlandığı sorucevap bölümünün ardından sona eren programda, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.

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