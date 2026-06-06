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        Hisarcık'ta "Spor Her Yerde" etkinliği düzenlendi

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Kaymakamlık ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen "Spor Her Yerde" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Hisarcık'ta "Spor Her Yerde" etkinliği düzenlendi

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Kaymakamlık ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen "Spor Her Yerde" etkinliği yapıldı.

        İlçedeki çocukları sporla buluşturmak ve eğlendirirken eğitmeyi amaçlamak amacıyla düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Etkinlik alanında kurulan oyun ve eğitim trafik parkurlarında çocuklar kuralları uygulamalı olarak öğrenirken, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından açılan stant çocukların ilgisini çekti.

        Etkinlikte palyaço gösterileri, müzikli eğlenceler ve pamuk şeker ikramı yapıldı.

        Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, burada yaptığı konuşmada, çocukların fiziki ve zihinsel gelişiminde sporun ve bu tür sosyal etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

        Geleceğin teminatı olan çocukların gözlerindeki o saf mutluluğu ve heyecanı görmenin en büyük ödül olduğunu belirten Atam, "Etkinlikle hem çocuklarımıza spor kültürünü aşılamayı hem de onlara güvenli bir ortamda eğlenerek öğrenecekleri alanlar sunmayı hedefledik. Bugün burada adeta bir şölen havası var. Evlatlarımızın mutluluğu harikaydı, onların bu sevinci ilçemizin enerjisini ve çalışma azmimizi artırıyor." ifadelerini kullandı.

        Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş da koordinasyon içinde harika bir organizasyona imza atıldığını dile getirdi.

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        Galeri
        Galeri
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