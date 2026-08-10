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        KSBÜ Germiyan Kampüsü'nde tesis temeli atıldı

        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (KSBÜ) Germiyan Kampüsü'nde 4 bin 800 metrekarelik alana inşa edilecek, içinde yemekhane, kütüphane, sosyal alanlar ve sağlık merkezinin yer alacağı tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 16:18 Güncelleme:
        KSBÜ Germiyan Kampüsü'nde tesis temeli atıldı

        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (KSBÜ) Germiyan Kampüsü'nde 4 bin 800 metrekarelik alana inşa edilecek, içinde yemekhane, kütüphane, sosyal alanlar ve sağlık merkezinin yer alacağı tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Törende konuşan Vali Musa Işın, KSBÜ'nün her geçen gün geliştiğini ve genç bir üniversite olmasına rağmen kurumsallaşma sürecini hızla tamamladığını söyledi.

        Tesisin üniversiteye ve öğrencilere önemli katkı sağlayacağını belirten Işın, "İnşallah kısa bir sürede buradaki inşaat bitecek ve hep birlikte inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. İlimizde daha büyük hizmetler yapabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." diye konuştu.


        KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ise tesisin teknik ayrıntıları ve işlevine ilişkin bilgi vererek projenin yaklaşık 350 milyon lira maliyetle hayata geçirildiğini bildirdi.

        Binanın 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olduğunu aktaran Tekin, şöyle konuştu:

        "İnşallah müteahhit firmamızın söylediğine göre 1 yıl içerisinde de bize teslim edecekler. O nedenle bu bina bittiği zaman içerisinde hem personel-öğrenci yemekhanesi, öğrenci sosyal yaşam alanları, öğrencilerin ders çalışma mekanları, kütüphane, küçük bir konferans salonu, kuaförü, kafeleri, restoranlar, aynı şekilde psikoloğu, diyetisyeni ve sağlık alanı, aile sağlığı merkezi gibi bir merkez, Mediko dediğimiz merkez olacak."


        Vali Musa Işın, Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin ve protokol üyeleri, butona basarak inşaatın ilk harcını döktü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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