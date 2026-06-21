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        Kütahya'da 15. Geleneksel Atıcılık Yarışması düzenlendi

        Kütahya Germiyan Avcılar Derneğince geleneksel hale getirilen atış yarışmalarının 15'incisi, Hacıazizler Atış Poligonu'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Kütahya'da 15. Geleneksel Atıcılık Yarışması düzenlendi

        Kütahya Germiyan Avcılar Derneğince geleneksel hale getirilen atış yarışmalarının 15'incisi, Hacıazizler Atış Poligonu'nda gerçekleştirildi.

        Trap, hedef, tek atış, keklik, tavşan hedef ve gonk atışları olmak üzere 8 ayrı kategoride düzenlenen organizasyona, 35 ilden yaklaşık 650 sporcu katıldı.

        Dernek Başkanı Kadir Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin bölgenin en büyük, Türkiye’nin ise sayılı atıcılık organizasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

        Yarışlara katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

        "Bu yıl 15’incisini düzenlediğimiz atış yarışlarımıza ilgi oldukça iyi. Katılımın fazla olması bizleri mutlu ediyor. Kütahya’mızda düzenlediğimiz bu yarışlar bölgenin gözdesi konumunda. Türkiye’nin en profesyonel yarışlarından birini burada gerçekleştiriyor olmak bizi ayrıca gururlandırıyor. Özellikle çevre illerimizden yarışlara çok sayıda gelen atıcı misafirlerimize teşekkür ediyoruz."

        Güngör, sponsorların destekleriyle yarışlarda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller takdim edildiğini de sözlerine ekledi.

        Dernek üyesi kadın atıcı Selma Kozluk ise trap atışları kadın kategorisinde Kütahya’yı temsil ettiğini belirterek, atıcılığa yaklaşık 5 yıl önce başladığını ifade etti.

        Spora ilk başladığı dönemlerde çevresinden tepki gördüğünü aktaran Kozluk, şu ifadeleri kullandı:

        "Atış yarışlarına kadınların katılımını çok istiyoruz. Bu konuda destek bekliyoruz. Yarışlara ilk katıldığım dönemlerde bazı çevrelerden tepki gördüm. 'Kadının atıcılıkta ne işi var' gibi ifadelerle eleştirildim. Ancak pes etmedim ve başarılarımı görenler şimdilerde beni tebrik ediyorlar. Bu da beni mutlu ediyor."

        Federasyon bünyesindeki yarışlarda da mücadele ettiğini ve çeşitli dereceler elde ettiğini aktaran Kozluk, kadınların bu sporda daha fazla yer alması gerektiğinin altını çizdi.

        Yarışlara Afyonkarahisar’dan katılan Afyonkarahisar Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Yunus Osman Solmaz da organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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