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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da 650 yıllık tarihi hamam, yaz sıcaklarında "doğal klima" görevi görüyor

        Kütahya'da 650 yıllık tarihi hamam, yaz sıcaklarında "doğal klima" görevi görüyor

        RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da Germiyanoğlu Beyliği döneminde yaklaşık 650 yıl önce inşa edilen, uzun yıllar atıl kaldıktan sonra restore edilerek kafeteryaya dönüştürülen tarihi Saray Hamamı, doğal serinliğiyle yaz sıcaklarında vatandaşların uğrak noktası oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Kütahya'da 650 yıllık tarihi hamam, yaz sıcaklarında "doğal klima" görevi görüyor

        RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da Germiyanoğlu Beyliği döneminde yaklaşık 650 yıl önce inşa edilen, uzun yıllar atıl kaldıktan sonra restore edilerek kafeteryaya dönüştürülen tarihi Saray Hamamı, doğal serinliğiyle yaz sıcaklarında vatandaşların uğrak noktası oldu.

        Kent merkezinde 1980'li yıllara kadar özel işletmeci tarafından hamam olarak kullanılan, ardından yaklaşık 30 yıl atıl vaziyette bekleyen tarihi hamam ile bitişiğindeki konak, 2013 yılında Vahdettin Kılıç tarafından satın alınarak aslına uygun restore ettirildi.

        Bir süreliğine bir kuruluşa kiralanan ve ofis ile depo olarak kullanıldıktan sonra boşaltılan yapı, restorasyonunu yaptıran Kılıç tarafından tarihi dokusu korunarak kafeteryaya dönüştürüldü.

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        Kalın taş duvarları ve kubbeli mimarisi sayesinde klima kullanılmadan serin bir ortam sunan tarihi mekan, hem yerli turistlerin hem de sıcak havadan bunalan kent sakinlerinin ilgisini çekiyor.

        - "Hamama giren terler sözünün tam tersini yaşıyoruz"

        İşletmeci Vahdettin Kılıç, AA muhabirine, kamu bankasında yönetici olarak görev yaptığı dönemde bir arkadaşıyla atıl ve birçok duvarı yıkılmış vaziyetteki tarihi konak ile hamamı satın aldıklarını, ardından aslına uygun şekilde restore ettirdiklerini söyledi.

        Emekli olduktan sonra eşiyle tarihi yapıyı değerlendirme kararı aldıklarını belirten Kılıç, hamamın mimari özelliklerini koruyarak hizmet vermeye başladıklarını anlattı.

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        Yapının doğal serinliğiyle yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

        "Atalarımızın 'Hamama giren terler' diye bir sözü vardır. Biz burada bunun tam tersini yaşıyoruz. Tarihi taş yapı sayesinde mekan adeta doğal bir klima görevi görüyor. Dışarıda bunaltıcı sıcaklık hissedilirken içeride oldukça ferah bir ortam oluşuyor."

        - Gelenler hem tarihi geziyor hem de serinliğin tadını çıkarıyor

        Tarihi yapının ziyaretçilerine kültürel bir deneyim sunduğunu ifade eden Kılıç, yapının dışarıdan bir müzeyi andırdığını söyledi.

        Kılıç, tarihi hamamın farklı bölümlerini gelecek dönemde Kütahyalı çini sanatçılarının el işçiliği eserlerinin sergileneceği alanlar olarak değerlendirmeyi planladıklarını ifade etti.

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        İşletmeye eşiyle gelen Hafize Akar ise mekanın serinliğine hayran kaldıklarını, sıcak havalarda serinlemek için bu tür bir tarihi yapının değerlendirilmesini çok anlamlı bulduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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