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        Kütahya'da asırlık iyilik geleneği yaşatılıyor

        Kütahya'da 1280 yılında kurulan Sahib-i Ata Vakfının hayır şartı kapsamında ihtiyaç sahiplerine sıcak pide dağıtılarak asırlık yardım geleneği sürdürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Kütahya'da asırlık iyilik geleneği yaşatılıyor

        Kütahya'da 1280 yılında kurulan Sahib-i Ata Vakfının hayır şartı kapsamında ihtiyaç sahiplerine sıcak pide dağıtılarak asırlık yardım geleneği sürdürüldü.

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 1001 Hayır Şartı çalışmaları kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak pide dağıtımı gerçekleştirildi.

        Yardımın, 1280 yılında Sivas'ta kurulan Fahreddin Ali bin Hüseyin bin Ebubekir (Sahib-i Ata) Vakfının sıcak pide dağıtılmasına yönelik hayır şartı doğrultusunda yapıldığı bildirildi.

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, vakıfların kuruluş amaçlarında yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

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        İhtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak pide ulaştırdıklarını ifade eden Çınar, "Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayırsever ecdadın bıraktığı vakıf mirasını yaşatarak vakıfların hayır şartlarını yerine getirmeye ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor." dedi.

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