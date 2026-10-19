Kütahya'da asırlık iyilik geleneği yaşatılıyor

İhtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak pide ulaştırdıklarını ifade eden Çınar, "Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayırsever ecdadın bıraktığı vakıf mirasını yaşatarak vakıfların hayır şartlarını yerine getirmeye ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor." dedi.

Yardımın, 1280 yılında Sivas'ta kurulan Fahreddin Ali bin Hüseyin bin Ebubekir (Sahib-i Ata) Vakfının sıcak pide dağıtılmasına yönelik hayır şartı doğrultusunda yapıldığı bildirildi.

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