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        Kütahya'da baraj ve göletlere 1 milyon 12 bin balık yavrusu bırakıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "İç Sularda Balıklandırma Projesi" kapsamında Kütahya'daki baraj ve göletlere toplam 1 milyon 12 bin balık yavrusu bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 18:15 Güncelleme:
        Kütahya'da baraj ve göletlere 1 milyon 12 bin balık yavrusu bırakıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "İç Sularda Balıklandırma Projesi" kapsamında Kütahya'daki baraj ve göletlere toplam 1 milyon 12 bin balık yavrusu bırakıldı.

        Porsuk Baraj Göleti'nde düzenlenen programda konuşan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, balık yavrularının Antalya'daki üretim tesislerinde yetiştirildiğini söyledi.

        İç su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla balıklandırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Atalay, Kütahya'da son yıllarda hizmete giren baraj ve sulama göletleri sayesinde iç su balıkçılığının gelişme gösterdiğini ifade etti.

        Balık üretiminin büyük emek ve titizlik gerektirdiğini vurgulayan Atalay, "Adeta bir prematüre bebek besler gibi bunları besliyoruz. Belli bir boya gelince doğaya salıyoruz." dedi.

        Sportif ve ticari balıkçılara önemli sorumluluklar düştüğünü dile getiren Atalay, suya bırakılan balıkların en az 1,5 yıl boyunca korunmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Etkinlik kapsamında bölgeye ekonomik ve ekolojik açıdan önemli türlerden Avrupa yayın balığının da bırakıldığını belirten Atalay, "Yayın balığı hem ekonomik hem ekolojik olarak son derece önemli bir balıktır. Onların da biraz büyümesine müsaade edersek bölge halkı için, balıkçılarımız için önemli bir geçim kaynağı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Proje kapsamında Kütahya genelinde 1 milyon 12 bin balık yavrusu iç su kaynaklarıyla buluşturulurken, Porsuk Baraj Göleti'ne 105 bin sazan ile 2 bin 500 Avrupa yayın balığı bırakıldı.

        Programa, Kütahya Valisi Musa Işın, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan da katıldı.

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