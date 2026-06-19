Kütahya'da "Bir Bilenle Bilge Nesil" yarışmasının ödülleri dağıtıldı

Kütahya'da Eğitim-Bir-Sen ve Genç Memur-Sen işbirliğiyle düzenlenen "Bir Bilenle Bilge Nesil" kitap okuma ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.





Kütahya Öğretmenevinde gerçekleştirilen ödül törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse, sendika temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Türk kültür ve medeniyetinin ilim, irfan ve hikmet üzerine kurgulanmış bir medeniyet olduğunu belirtti.



Dijital çağın getirdiği olumsuzluklara karşı eğitim camiasına ve sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Bizler Allah'a inanan, iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaya çalışan, bu inançla yetişmiş ve hayatını sürdüren insanlarız. İçinde yaşadığımız dijital çağın ahlaksızlığı yaygınlaştırmaya çalıştığı, gençlerimizi elimizden almaya ve ailelerimize tahribatla yok etmeye çalıştığı bir dönemde en önemli görev siz değerli meslektaşlarımındır. Sizler, öğrencilerin elinden tutarak ve ailelere ulaşarak öncü görevi görüyorsunuz. Bu yüzden daha çok çalışacağız."





Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse de yarışmayı okuyan, yazan ve düşünen bir nesil hedefiyle düzenlediklerini belirterek, bu organizasyonun kaybedeninin olmadığını söyledi.



Yarışmanın detayları hakkında bilgi veren Köse, şöyle konuştu:



"Yarışmaya il genelindeki ortaöğretim kurumlarından 39 okulumuzdan yaklaşık 400 öğrencimiz katıldı. Öğrencilerimize hem ilmi hem de edebi olarak gelişimlerine katkı sunacak kitapları seçerek okullarımıza gönderdik. Danışman öğretmenlerimiz refakatinde öğrencilerimiz bu kitapları okudu ve ardından kendileri için önemli gördükleri alanlardan yola çıkarak birer kompozisyon yazdı. Değerlendirme komisyonumuz 400'e yakın kompozisyonu inceledi. Bu süreçte hiçbir dünyevi karşılık beklemeden öğrencilerimize ışık saçan danışman öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve destek veren protokolümüze teşekkür ederim."



Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye giren öğrenciler ile öğrencilere süreç boyunca rehberlik eden danışman öğretmenlere plaket ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.



