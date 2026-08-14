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        Kütahya'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kütahya'da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Kütahya'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kütahya'da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yunus Emre Mahallesi Segah Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında binada bulunan apartman sakinleri, ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangının ardından çatıda soğutma çalışması yapıldı.

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        Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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