Kütahya'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yunus Emre Mahallesi Segah Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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