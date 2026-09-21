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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da çekici ile çarpışan işçi servisindeki 8 kişi yaralandı

        Kütahya'da çekici ile çarpışan işçi servisindeki 8 kişi yaralandı

        Kütahya'da çekici ile işçi servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 19:36 Güncelleme:
        Kütahya'da çekici ile çarpışan işçi servisindeki 8 kişi yaralandı

        Kütahya’da çekici ile işçi servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kütahya OSB 10. Sokak'ta Y.B. yönetimindeki ekskavatör yüklü 43 ACH 170 plakalı çekici, geri manevra yaptığı sırada caddeden geçen O.E. idaresindeki 43 S 0003 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.

        Kazada yaralanan servis sürücüsü O.E. ile araçtaki 7 işçi, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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