Kütahya'da çekici ile çarpışan işçi servisindeki 8 kişi yaralandı
Kütahya'da çekici ile işçi servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kütahya’da çekici ile işçi servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kütahya OSB 10. Sokak'ta Y.B. yönetimindeki ekskavatör yüklü 43 ACH 170 plakalı çekici, geri manevra yaptığı sırada caddeden geçen O.E. idaresindeki 43 S 0003 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada yaralanan servis sürücüsü O.E. ile araçtaki 7 işçi, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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