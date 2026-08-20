Kütahya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Kütahya'da bir tarım arazisinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Giriş: 20.08.2026 - 17:35 Güncelleme:
Kütahya'da bir tarım arazisinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 8. kilometresinde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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