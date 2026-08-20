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        Kütahya'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Kütahya'da bir tarım arazisinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Kütahya'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Kütahya'da bir tarım arazisinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 8. kilometresinde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı​​​​​​​.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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