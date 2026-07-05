Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, köydeki bir evde çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, köydeki bir evde çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Kızılkoltuk köyündeki bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakındaki ormanlık alana sıçradı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile Gediz ve Şaphane belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan 11 arazöz, 2 helikopter, yaklaşık 100 personel ile köylülerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Yaklaşık 3 hektar alanda etkili olan yangın bölgesinde, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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