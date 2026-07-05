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        Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, köydeki bir evde çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, köydeki bir evde çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kızılkoltuk köyündeki bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakındaki ormanlık alana sıçradı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile Gediz ve Şaphane belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan 11 arazöz, 2 helikopter, yaklaşık 100 personel ile köylülerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

        Yaklaşık 3 hektar alanda etkili olan yangın bölgesinde, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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