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        Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kütahya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kütahya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


        30 Ağustos Mahallesi yakınındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başladı.

        Tavşanlı ilçesinden bölgeye ulaşan yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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