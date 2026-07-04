Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 30 Ağustos Mahallesi yakınındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başladı. Tavşanlı ilçesinden bölgeye ulaşan yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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