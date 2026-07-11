Kütahya'da devrildikten sonra yanan otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, şarampole devrildikten sonra alev alan otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, şarampole devrildikten sonra alev alan otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı.
Hamza K. (29) idaresindeki 43 LN 260 plakalı otomobil, Dedeköy yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Yanmaya başlayan otomobildeki sürücü Hamza K. ile eşi Hülya K. (30), çevredeki kişilerce araçtan çıkarıldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Hamza K. ile eşi Hülya K, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yanan otomobil ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.