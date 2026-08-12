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        Kütahya'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Kütahya'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kuşu beldesinde Göksel Ergenç'in (52) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, tarladan döndüğü sırada evinin yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan Ergenç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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