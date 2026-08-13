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        Kütahya'da emekli profesörün iki dairesinde biriktirdiği çöpler temizleniyor

        Kütahya'da emekli profesöre ait iki apartman dairesinde biriktirilen çöp ve atık malzemeler için temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Kütahya'da emekli profesörün iki dairesinde biriktirdiği çöpler temizleniyor

        Kütahya'da emekli profesöre ait iki apartman dairesinde biriktirilen çöp ve atık malzemeler için temizlik çalışması başlatıldı.

        Yunus Emre Mahallesi Aşiyan Sokak'taki bir sitenin apartman dairesinde yalnız yaşayan emekli Prof. Dr. Şerife D'nin (72) evinden kötü kokular gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        İhbar üzerine eve gelen ekipler, içeride çöp ve atık malzeme yığınlarıyla karşılaştı.

        Evde ikamet eden ve psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Şerife D, sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Vefa Psikiyatri Merkezine kaldırıldı.

        Savcılıktan alınan izinle adrese gelen Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 personelle içi çöp ve atık malzeme dolu iki dairede temizlik çalışmalarına başladı.

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        Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Osman Altıntaş, AA muhabirine, kadının eşinin 3 yıl önce vefat ettiğini söyledi.

        Apartmanda bulunan 2 dairenin de çöp ve atık malzemeyle dolu olduğunu belirten Altıntaş, "Gerekli izinler alındı. Polis ve zabıta nezaretinde temizlik çalışmalarına başlandı. Temizlik çalışmalarının en az iki gün süreceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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