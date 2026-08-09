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        Kütahya'da gazeteciler birlik ve beraberlik pikniğinde buluştu

        Kütahya'da basın mensupları ve aileleri, piknikte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Kütahya'da gazeteciler birlik ve beraberlik pikniğinde buluştu

        Kütahya'da basın mensupları ve aileleri, piknikte bir araya geldi.

        Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Cavit Kocaçay, Çamlıca Mesire Alanı'nda düzenlenen piknikte yaptığı konuşmada, sosyal etkinliklerin birlik ve beraberliği, kaynaşmayı artırdığını söyledi.

        Basın mensuplarının iş yoğunluğundan dolayı kendilerine ve ailelerine çok vakit ayıramadığını belirten Kocaçay, "Basın sektörü çok yoğun bir sektör. Zaman çok önemli. Maalesef arkadaşlarımız iş yoğunluğundan kendilerine ve ailelerine zaman ayıramıyorlar. Kısa zaman da olsa biz basın mensubu arkadaşlarımızı aileleriyle birlikte bir araya getirmek istedik. Gazetecilerin bu güzel gününde yalnız bırakmayan protokol mensuplarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Kocaçay, pikniği geleneksel hale getireceklerini ve bundan sonraki yıllarda da sürdüreceklerini belirtti.

        Pikniğe, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve aileleri katıldı.

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