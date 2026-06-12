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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da halk otobüsüyle çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kütahya'da halk otobüsüyle çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kütahya'da halk otobüsüyle çarpışan bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 18:59 Güncelleme:
        Kütahya'da halk otobüsüyle çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kütahya'da halk otobüsüyle çarpışan bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Adem Y'nin (49) kullandığı bisiklet, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kobak Kavşağı yakınlarında A.S. idaresindeki 43 HO 1232 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Adem Y, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Halk otobüsü sürücüsü A.S, ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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