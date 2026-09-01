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        Kütahya'da hamile kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da bir sokakta hamile kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Kütahya'da hamile kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da bir sokakta hamile kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aİle İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvuran 3 aylık hamile R.Ö. (25), bir yıldır birlikte yaşadığı Y.K'nin (26) kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek şikayette bulundu.

        Genç kadın ifadesinde, Meydan Mahallesi Delil Sokak'ta çıkan tartışmada Y.K'nin karnına tekme atıp yumruk vurarak darbettiğini ve tehdit ettiğini ileri sürdü.

        İfade üzerine polislerce gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli Y.K, sevgilisinin iddialarını kabul etmedi.

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        Hakkında 10 suç kaydı bulunan Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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