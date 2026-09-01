Kütahya'da hamile kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Genç kadın ifadesinde, Meydan Mahallesi Delil Sokak'ta çıkan tartışmada Y.K'nin karnına tekme atıp yumruk vurarak darbettiğini ve tehdit ettiğini ileri sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aİle İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvuran 3 aylık hamile R.Ö. (25), bir yıldır birlikte yaşadığı Y.K'nin (26) kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek şikayette bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.