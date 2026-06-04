Kütahya'da Mesleki Eğitim, İstihdam ve Kariyer Fuarı açıldı

Kütahya'da istihdam, kariyer ve mesleki eğitimi tek bir çatı altında buluşturan Kütahya İstihdam, Kariyer, Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı 2026 (KİKAF-METEF 2026) düzenlenen törenle açıldı.



Kütahya Valiliği öncülüğünde Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) işbirliğiyle gerçekleştirilen fuar için kentteki meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler Atatürk Bulvarı'nda bir araya geldi.



Kütahya Valisi Musa Işın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kurum müdürleri, sanayiciler ve vatandaşlar öğrencilerle Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.



Vali Işın, buradaki törende yaptığı konuşmada, Kütahya İstihdam, Kariyer, Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı'nın ikincisini düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



Geçen yıl ilki düzenlenen fuarın oldukça faydalı olduğunu dile getiren Işın, şunları söyledi:



"Geçen yılki uygulamada 17 bin kişi stantları ziyaret etmiş, görüşmeler yapmış, 938 kişi işe girmiş, 321 kişi staja başlamıştı. Bu önemli bir rakamdı. Bu bizi cesaretlendirdi ve bu sene ikincisini yapmaya karar verdik. Buradaki birçok iş inşamız ile dışarıdan ilimize yatırım yapmaya gelenler bize, 'İş yapmak istiyoruz ancak işçi bulamıyoruz. Yatırım yapsak acaba sıkıntıya girer miyiz?' diye soruyorlar. İstanbul'dan, İzmir'den, civar illerimizden buraya gelip bizimle görüşmeler yapanlar oldu. Biz de bu meseleyi meslek liselerimizle çözebileceğimize karar verdik."



Kütahya'da meslek lisesinde eğitim görenlerin oranını iki yıl içinde yüzde 47'den yüzde 60'a çıkardıklarını, ortaokullardan mezun olan yaklaşık 7 bin öğrencinin yüzde 60'ının meslek liselerine kayıt yaptırdığını da aktaran Işın, bu rakamları artıracaklarını, iş dünyasının da destekleriyle mezun öğrencilerin istihdama katılacaklarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.



- Sektör ile eğitim bir araya geldi



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Demirli de düzenlenen fuarın eğitim-istihdam işbirliğinin ve güçlendirilmesinin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.



Bakanlık olarak sektöre entegre, sektör içi mesleki eğitim liseleri, MESEM'ler başta olmak üzere çok sayıda çeşitli alanlarda mesleki ve teknik eğitime yönelik, güncel ihtiyaçları gözeten, öğrencilerin çok boyutlu gelişmesine fırsat sunan modeller geliştirdiklerini anlatan Demirli, şöyle devam etti:



"Bunun çok önemli meyvelerini çeşitli alanlarda çok yakın bir zamanda da hepimiz müşahede ettik. Başta milli savunma sanayii olmak üzere birçok sektörde bölge ve dünyaya önemli ölçüde üretimleri, patentleri bir şekilde hayata geçirdiğimizi görüyoruz. Tabii burada bir diğer husus ise sektörün mesleki ve teknik eğitimdeki katkıları. Bu kıymetli organizasyonla sektör ile eğitimi bir araya getiren bu buluşmayı çok kıymetli gördüğümüzü ifade etmek istiyorum.”



Programda İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve İŞKUR Müdürü Erdoğan Şahin de katılımcılara hitap etti.



Konuşmaların ardından 48 firma, 13 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, üniversiteler ve ilgili kamu kurumlarının katıldığı fuarın açılışı yapıldı.



Protokol üyeleri ile öğrenciler ve vatandaşların stantları ziyaret etti.

