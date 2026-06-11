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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 genç bıçakla yaralandı

        Kütahya'da mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 genç bıçakla yaralandı

        Kütahya'da bir lisenin mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Kütahya'da mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 genç bıçakla yaralandı

        Kütahya'da bir lisenin mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Akkent Mahallesi'ndeki düğün salonunda yapılan lise mezuniyet balosunda, gençler arasında "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada 2 genç bıçakla yaralandı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan 2 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kavgaya karışan şüpheliler ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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