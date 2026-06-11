Kütahya'da mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 genç bıçakla yaralandı
Kütahya'da bir lisenin mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Kütahya'da bir lisenin mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Akkent Mahallesi'ndeki düğün salonunda yapılan lise mezuniyet balosunda, gençler arasında "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 genç bıçakla yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan 2 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kavgaya karışan şüpheliler ise gözaltına alındı.
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