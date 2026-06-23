Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da miniklerin şehitlikteki örnek davranışı Vali Işın tarafından ödüllendirildi

        Kütahya'da miniklerin şehitlikteki örnek davranışı Vali Işın tarafından ödüllendirildi

        Kütahya'da her gün gizlice gittikleri Hava Şehitliği'ndeki mezarların bakımını ve temizliğini yapan Afganistan kökenli Türkmen üç kardeş, Kütahya Valisi Musa Işın tarafından makamında ağırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Kütahya'da miniklerin şehitlikteki örnek davranışı Vali Işın tarafından ödüllendirildi

        Kütahya'da her gün gizlice gittikleri Hava Şehitliği'ndeki mezarların bakımını ve temizliğini yapan Afganistan kökenli Türkmen üç kardeş, Kütahya Valisi Musa Işın tarafından makamında ağırlandı.

        Edinilen bilgiye göre, Afganistan'dan gelerek Kütahya'ya yerleşen Türkmen bir ailenin çocukları olan Mehmet Çini İlkokulu öğrencileri Azim, Abdurrahman ve Muhsin Türkmen kardeşlerin, ailelerinden habersiz olarak her gün Hava Şehitliği'ni ziyaret ettikleri belirlendi.

        Şehitliğin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen yetkililer, kardeşlerin şehit mezarlarının çevresini temizlediklerini, bakım çalışmalarına yardımcı olduklarını ve ziyaretlerinin ardından Türk bayrağını öperek alandan ayrıldıklarını tespit etti.

        Çocukların sergilediği vefa ve saygı örneği davranışın ardından Kütahya Valisi Musa Işın, öğrencileri ve ailelerini Valilik makamında kabul etti.

        Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik eden Vali Işın, şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkmanın Türk milletinin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

        Vali Işın, öğrencilerin sergilediği sorumluluk bilincinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın sergilediği bu örnek davranış yalnızca Kütahya için değil, tüm toplumumuz için çok anlamlı bir mesaj taşımaktadır. Milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi, ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Afganistan'dan ülkemize gelen Türkmen ailemizin evlatlarının şehitlerimize duyduğu bu derin saygı ve bağlılık, birlik, beraberlik ve vefa duygularımızı daha da güçlendirmiştir."

        Ziyaretin sonunda Vali Işın, milli değerlere bağlılıklarıyla takdir toplayan Azim, Abdurrahman ve Muhsin Türkmen kardeşleri tebrik ederek kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!

        Benzer Haberler

        Gediz Sağlık Hizmetleri MYO'dan mezun olan 220 öğrenci sağlık ordusuna katı...
        Gediz Sağlık Hizmetleri MYO'dan mezun olan 220 öğrenci sağlık ordusuna katı...
        Tavşanlı'da Zehra Çetin'in el emeği eserleri Tavşanlı'da sanatseverlerle bu...
        Tavşanlı'da Zehra Çetin'in el emeği eserleri Tavşanlı'da sanatseverlerle bu...
        Kütahya'da Afgan kardeşlerin şehitlikteki vefa örneği takdirle karşılandı
        Kütahya'da Afgan kardeşlerin şehitlikteki vefa örneği takdirle karşılandı
        Kütahya'da '2026 Mezun Hafızlar Buluşması' etkinliği düzenlendi
        Kütahya'da '2026 Mezun Hafızlar Buluşması' etkinliği düzenlendi
        Başkan Kahveci, Uşak'taki Kütahyalılarla bir araya geldi
        Başkan Kahveci, Uşak'taki Kütahyalılarla bir araya geldi
        Kütahya İl Özel İdaresi'nden temizlik ve ilaçlama seferberliği
        Kütahya İl Özel İdaresi'nden temizlik ve ilaçlama seferberliği