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        Kütahya'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

        Kütahya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Kütahya'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

        Kütahya’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı.

        Kaza, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 43 AFB 823 plakalı motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü E.Ö. ile yolcu C.Ö. yaralandı.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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