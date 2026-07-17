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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da motosikletle elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da motosikletle elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 03:35 Güncelleme:
        Kütahya'da motosikletle elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


        Mustafa Ertürk (18) yönetimindeki 43 ADT 498 plakalı motosiklet ile N.K. idaresindeki elektrikli bisiklet, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 4. kilometresinde çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Ertürk, bariyerlere savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları kontrollerde Ertürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü N.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ertürk'ün cenazesi Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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