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        Kütahya'da motosikletler çarpıştı 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan sürücülerden birinin ehliyetsiz olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Kütahya'da motosikletler çarpıştı 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan sürücülerden birinin ehliyetsiz olduğu belirlendi.

        Kaza, Şehit Üstçavuş Şekip Erdem Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan M.İ. (48) idaresindeki 43 AEV 656 plakalı motosiklet ile caddeye dönüş yapmak isteyen B.B. (26) yönetimindeki 10 AVF 380 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet de devrilirken sürücüler yola savrularak yaralandı.

        Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazanın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, motosiklet sürücüsü B.B'nin sürücü belgesinin bulunmadığını tespit etti.

        Yapılan kontroller sonucunda ehliyetsiz araç kullanan sürücü B.B. ile motosiklet sahibine Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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