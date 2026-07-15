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        Kütahya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kütahya'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Kütahya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kütahya'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Atatürk Bulvarı'ndaki boş arazide dumanlar yükseldiğini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otluk alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyüyerek yayılması üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de sevk edildi.

        Yakında bulunan binaya doğru ilerleyen yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının kuru otlar arasına atılan sigara izmaritinden çıktığı iddia edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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