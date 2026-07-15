Kütahya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Kütahya'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Atatürk Bulvarı'ndaki boş arazide dumanlar yükseldiğini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otluk alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyüyerek yayılması üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de sevk edildi. Yakında bulunan binaya doğru ilerleyen yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının kuru otlar arasına atılan sigara izmaritinden çıktığı iddia edildi.

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